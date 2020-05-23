Премьер-министр в Араратской области ознакомился с ходом программ по созданию интенсивных садов

Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна и министра экономики Тиграна Хачатряна посетил Араратскую область.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр посетил несколько общин области, ознакомился с процессом сельскохозяйственных работ, пообщался с жителями общин и ознакомился с их проблемами.

Премьер-министр сначала посетил общину Азатаван, где ознакомился с проводимыми в новосозданном интенсивном саду работами. Владелец сада отметил, что основал его, воспользовавшись программой правительства по предоставлению беспроцентных кредитных ресурсов.

В саду площадью 12 га были посажены особые сорта груш и вишен, которые были импортированы из Нидерландов и Италии. По словам фермера, он изучил рынок и выяснил, что эти виды груш и вишни широко потребляются как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Он отметил, что хочет расширить площадь сада, однако есть проблема с земельным участком, сейчас он ведет переговоры с другими владельцами. Также было отмечено, что 12 человек работают над сохранением сада, а количество рабочих мест будет увеличено до 50 во время сбора урожая. Часть установленных в саду противоградовых сеток была импортирована из Италии, а другая часть - армянского производства. Фермер заверил, что сетки армянского производства не уступают по качеству итальянским.

Премьер-министр приветствовал проделанную работу и инициативу по расширению сада, а в дальнейшем и по созданию холодильного хозяйства, добавив, что в настоящее время самой большой проблемой является нехватка крупных земельных участков. В связи с этим премьер-министр подчеркнул важность работ по созданию кооперативов.

Затем премьер-министр Никол Пашинян посетил общину Верин Двин, где ознакомился с работой противоградовой системы. Премьер-министра проинформировали об эффективности противоградовой станции. Ответственные лица доложили, что станции в Араратской области размещены по цепному принципу на каждом километре. Всего в области насчитывается 99 противоградовых станций, каждая из которых покрывает 80 гектаров.

Премьер-министр также посетил один из абрикосовых садов села Кахцрашен, где ознакомился со связанными с уборкой урожая проблемами, вопросами сельчан о сельскохозяйственных кредитах и процессе полива, по которым разъяснения представили Сурен Папикян, Тигран Хачатрян и губернатор Араратской области Гарик Саркисян.

В ходе встречи премьер-министр отметил тот факт, что сельчане начали поднимать проблему нехватки знаний о сельском хозяйстве. “В сельском хозяйстве происходит революция. Это первый раз, когда во время встреч сельчанин сам поднимает вопрос знаний об отрасли. Я никогда не слышал такого разговора раньше. В прошлом, когда мы говорили сельчанам: «Знаете, вы, возможно, подходите к этому вопросу не совсем правильно», они говорили: «Вот тебе раз, мы всю жизнь выращивали абрикосы, а вы говорите, что мы не правы»”, - сказал премьер-министр добавив, что сейчас люди начали отмечать, что существует проблема с нехваткой знаний. В связи с этим премьер-министр подчеркнул важность проведения правительством последовательной работы и предоставлению необходимой информации о новых сельскохозяйственных технологиях.

Затем премьер-министр посетил интенсивный виноградник в общине Нарек. Владелец отметил, что планирует расширить сад и в итоге создать 50 гектаров виноградников, где будет выращивать только армянские местные (аборигенные) сорта. Проект осуществляется в рамках программы правительства по предоставлению беспроцентных кредитных ресурсов.

На склонистых земельных участках (около 7 га) созданы древостои, которые планируется увеличить до 20 га. Владелец сада сообщил премьер-министру, что важной частью проекта является строительство высоковольтной линии электропередачи длиной 3,5 км с опорами, строительство моста, создание винно-коньячного завода, тракторного парка и дорог. Уже начались земельные работы по строительству моста и винно-коньячного завода. В ближайшее время начнется работа над остальной инфраструктурой.

Будет создана научно-образовательная база, где будут использованы самые передовые технологии обработки земель, ирригации и виноделия. Программой предусматривается возможность становления уникальным туристическим центром с дегустацией вина и коньяка, а также сухофруктов.

В текущие работы вовлечены около 20 сотрудников из общин Кахцрашен и Нарек.

Никол Пашинян приветствовал осуществление программы и пожелал успехов в ее дальнейшей реализации.