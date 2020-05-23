Более ста россиян вернулись на родину из Еревана

Около 110 россиян вернулись в субботу на родину вывозным рейсом авиакомпании Armenia Ереван - Воронеж.

Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении.

В диппредставительстве отметили, что по получении от авиакомпании Armenia информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван – Воронеж - Ереван, посольство начало проработку возможности использования данного перелета для возвращения россиян в центральные регионы России.

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 23 мая авиарейсом Ереван - Воронеж домой смогли вернуться еще 109 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства в Facebook.

В дипмиссии заявили, что процесс регистрации и посадки на самолет прошел в штатном режиме с обеспечением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. В международном аэропорту "Звартноц" необходимую помощь гражданам оказывали дипломаты консульского отдела посольства.

"В общей сложности за последний месяц из Армении в различные регионы России выехали 442 человека. Работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме. Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность авиакомпании "Армения" за оказанное содействие", - отметили в посольстве.