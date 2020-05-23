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На линии соприкосновения противник нарушил режим прекращения огня более 180 раз

На линии соприкосновения противник нарушил режим прекращения огня более 180 раз

За период   17-23   мая   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 180 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3000 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха

«Помимо указанных нарушений, 22 мая противник предпринял попытку диверсионного вторжения в направлении оборонного поста одной из воинских частей Армии обороны.  

«Передовые подразделения Армии обороны своевременно зафиксировали наступление азербайджанского спецназа, и, нанеся им потери,  отбросили их на исходные позиции. Армия обороны во время перестрелки не понесла потерь.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью контролируют передовую   и предпринимают меры  для  надежного  укрепления   боевых позиций», - говорится  в  сообщении.


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