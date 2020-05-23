Решение проблем села – в изменении мышления: Пашинян подводит итоги визита в Араратскую область

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян считает, что у Армении есть одна проблема в сельском хозяйстве - это проблема знаний, информированности.

Как передает Арменпресс, премьер-министр выразил такое мнение в прямом эфире своей страницы в Facebook, подводя итоги визита в Араратскую область.

«Если мы решим проблемы, поднятые сельскими жителями, это все равно не решит самую главную проблему. Почему? Потому что один год урожая будет больше нужного, цена урожая упадет настолько, что сельский житель не будет иметь дохода. А на другой год урожая будет меньше, настолько мало, что сельский житель опять не будет иметь дохода. В третий год выпадет град… заморозки, засуха и т.д. Все проблемы в равной степени важны. Вопрос в том, каково решение. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что решение заключается в изменении мышления», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр РА считает необходимым изменить культуру возделывания земель в Армении, поскольку в существующей культуре сельский житель не может разбогатеть или преуспеть.

«Современный фермер думает не о том, какой урожай будет, но планирует, какой урожай нужен, потому что объем урожая поддается контролю. В современном мире урожай в интенсивных садах зависит не от погоды или других факторов, а от планирования», - сказал Пашинян.

Он отметил, что проблема ирригации будет решена, но самая важная проблема все еще остается: жизнь сельского жителя не становится процветающей, даже если решить эту проблему.

«Нам нужно перейти на современные технологии в сельском хозяйстве, на интенсивное сельское хозяйство, на ведение сельского хозяйства на основе бизнес-модели, на основе расширения земель, и это должно стать нашей стратегией», - сказал Пашинян.

Завершая свое выступление, премьер-министр отметил, что лед двинулся, и сельчане признают тот факт, что существует проблема знаний.