В большинстве районов республики ожидается усиление ветра

Из-за влияния циклона с юга, 23-25 мая, особенно во второй половине дня, в большинстве регионов республики ожидается усиление ветра до 25-30 м/с, в некоторых населенных пунктах - 30-35 м/с, что считается опасным гидрометеорологическим явлением.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване и Араратской долине максимальная скорость ветра прогнозируется на 24-25 мая — 20-22 м/с.