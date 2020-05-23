Время в Ереване: 11:07:36,   23 Май

В большинстве районов республики ожидается усиление ветра

В большинстве районов республики ожидается усиление ветра

Из-за влияния циклона с юга, 23-25 мая, особенно во второй половине дня, в большинстве регионов республики ожидается усиление ветра до 25-30 м/с, в некоторых населенных пунктах - 30-35 м/с, что считается опасным гидрометеорологическим явлением.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  по чрезвычайным ситуациям РА, в   Ереване и Араратской долине максимальная скорость ветра прогнозируется на 24-25 мая —  20-22 м/с.


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