ССС отказала в возбуждении уголовного дела по факту инцидента в парламенте РА

Следователь Специальной следственной службы РА принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании материалов, подготовленных в связи с инцидентом, имевшим место в Национальном собрании 8 мая.

Об этом Арменпресс в ответ на запрос ИА сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

Она отметила, что возбуждение уголовного дела было отклонено на основании отсутствия состава преступления.

Инцидент произошел 8 мая в зале заседаний парламента. Дебаты между лидером фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном и членом фракции «Мой шаг» Сасуном Микаеляном переросли в драку. Заседание было отложено. На заседании обсуждался отчет о реализации и результатах правительственной программы на 2019 год.

Прокуратура направила видеозапись инцидента, имевшего место в Национальном собрании 8 мая, и публикации в средствах массовой информации в Специальную следственную службу для подготовки материалов в соответствии со статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса.

Статьи 180-181 Уголовно-процессуального кодекса РА касаются процедуры обсуждения отчетов о преступлениях и решений, принятых в результате обсуждения отчетов о преступлениях.

В Специальной следственной службе подготовлены материалы по факту инцидента, произошедшего 8 мая в Национальном собрании. Группа депутатов, связанная с инцидентом, была вызвана на допрос.