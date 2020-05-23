В Мартуни стартует проект «Платные общественные работы»

В городе Мартуни Гегаркуникской области стартовала осуществляемая правительством Армении программа «Платные общественные работы».

Как передает Арменпресс, мэр Мартуни Армен Аветисян сказал, что в рамках программы в общине Мартуни ведутся работы по благоустройству улиц Ереванян и Мясникяна, а также общественного сада и парка перед зданием администрации. Правительство Республики Армения выделило на реализацию программы 1,5 млн драмов и до 300 тыс драмов - муниципалитет Мартуни.

«Разрушенные бордюры улиц Мясникяна и Ереванян, общественный сад и парк перед мэрией ремонтируются, лишняя почва удаляется с газонов и выравнивается. Благодаря реализации программы было создано 8 временных рабочих мест. Работы планируется завершить в течение месяца», - сказал мэр.

Хосров Хлгатян