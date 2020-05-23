В общине Верин Двин премьер-министр обсудил с жителями проблему сельскохозяйственных кредитов

Правительство Армении ищет механизмы, позволяющие банкам принимать землю фермеров в качестве залога для получения кредитов.

Как передает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр РА Никол Пашинян в ответ на вопрос жителей общины, подчеркнув, что по этому вопросу ведутся предварительные обсуждения, но проблема не столь проста.

Один из жителей Верин Двин сказал, что сельские жители нуждаются в финансировании сейчас, большинство из них имеют плохую кредитную историю, и банки не предоставляют кредиты.

«Нам говорят, что если вы создадите небольшие колхозы, они не будут связаны со старыми кредитными историями, и их можно будет финансировать. Сейчас у нас вчетвером около 12 га земли, мы хотим взять кредит, создать коллективную экономику, но банки отказывают. Прежде всего, они требуют гарантий, но никаких гарантий нет. Возможно ли, чтобы гарантия была предоставлена Советом старейшин в сельских общинах или будут другие механизмы?», - спросил житель общины Верин Двин.

Премьер-министр РА ответил, что государство приняло антикризисную программу для сельскохозяйственных кооперативов.

«Есть виды, которые правительство дает до 75%, но вы должны гарантировать 25%. Мы обсуждаем возможность создания для банков механизмов принятия земли в качестве залога, но это предварительная история. Я не говорю сейчас, что это будет так, мы это обсуждаем, это не такая уж простая проблема», - сказал Пашинян.