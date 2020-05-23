В полиции подготавливаются материалы по факту нападения на квартиру адвоката Атанесяна

Полиция готовит материалы по делу о нападении на квартиру адвоката Тиграна Атанесяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации полиции РА.

Защитник прав человека РА Арман Татоян написал на своей странице в Facebook, что беседовал с Тиграном Атанесяном, который связывает происходящее со своей профессиональной деятельностью.

«Этот вопрос должен быть уточнен правоохранительными органами, поскольку профессиональная деятельность адвоката находится под особой защитой закона.

Мне известно, что полиция прибыла по сигналу, возбуждено дело и предпринимаются действия. Мы находимся на связи с полицией.

В любом случае достойно осуждения, недопустимо явление, которое описывает в своих публикациях адвокат Тигран Атанесян, особенно когда речь идет о членах семьи – жене и несовершеннолетних детях, тем более когда они были у себя дома », - пишет Татоян.

Согласно распространенной информации, 21 мая на квартиру адвоката Тиграна Атанесяна было совершено нападение. Четверо мужчин пытались ворваться в квартиру. Согласно публикациям, указанные лица угрожали адвокату. В тот момент дома находились только члены семьи адвоката - его жена и несовершеннолетние дети.