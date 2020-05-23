Время в Ереване: 11:07:36,   23 Май

В общине Верин Двин Пашинян ознакомился с работой противоградной системы

В общине Верин Двин Пашинян ознакомился с работой противоградной системы

В рамках своего рабочего визита в Араратскую область премьер-министр РА Никол Пашинян посетил общину Верин Двин, чтобы ознакомиться с работой противоградной системы. 

Как  передает Арменпресс,  премьер-министра Республики Армения сопровождают министр экономики Тигран Хачатрян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и губернатор Арарата Гарик Саркисян.

Премьер-министра ознакомили с принципами работы противоградных станций, где именно  они установлены и какова их эффективность. 

Специалист в области противоградной службы сказал премьер-министру РА, что станции в Араратской области установлены по цепному  принципу, они есть на каждом 1 километре.

Премьер-министр РА поинтересовался, когда в последний раз был град.  Премьер-министру ответили, что в последний раз град был еще до установки станций. После их установки не было нанесено никакого ущерба культурам, что может доказать эффективность работы станций.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации