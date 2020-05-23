В общине Верин Двин Пашинян ознакомился с работой противоградной системы

В рамках своего рабочего визита в Араратскую область премьер-министр РА Никол Пашинян посетил общину Верин Двин, чтобы ознакомиться с работой противоградной системы.

Как передает Арменпресс, премьер-министра Республики Армения сопровождают министр экономики Тигран Хачатрян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и губернатор Арарата Гарик Саркисян.

Премьер-министра ознакомили с принципами работы противоградных станций, где именно они установлены и какова их эффективность.

Специалист в области противоградной службы сказал премьер-министру РА, что станции в Араратской области установлены по цепному принципу, они есть на каждом 1 километре.

Премьер-министр РА поинтересовался, когда в последний раз был град. Премьер-министру ответили, что в последний раз град был еще до установки станций. После их установки не было нанесено никакого ущерба культурам, что может доказать эффективность работы станций.