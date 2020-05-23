COVID-19: с начала эпидемии в Китае впервые не выявлено нового случая заболевания СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число людей, зараженных новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, в мире превысило 5 миллионов 307 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 340 тысяч. 2 миллиона 160 тысяч 530 человек выздоровели.

На первом месте по числу людей, инфицированных вирусом, в Соединенных Штатах - здесь 1 миллион 645 тысяч 353 подтвержденных случая заболевания. Число погибших здесь составляет 97 655 человек. С этим индексом Соединенные Штаты являются первыми в мире. Бразилия находится на втором месте - 332 382 зараженных и 21 116 смертельных случаев. Россия находится на следующем месте с 326,448 подтвержденными случаями. Число погибших здесь составляет 3.249 человек.

Количество подтвержденных случаев в Испании составляет 281 904. Смертность составляет 28 628 человек.

Следующим по количеству инфицированных людей является Соединенное Королевство - с общим числом случаев заболевания 254 195 человек. Число погибших составляет 36 393 человека. По уровню смертности Соединенное Королевство является первым в Европе и вторым в мире после Соединенных Штатов.

За Великобританией следует Италия, где общее число людей, зараженных коронавирусом, составляет 228 658, а число смертей - 32 616. За Италией следует Франция, число инфицированных в этой европейской стране составляет 182 219, а число умерших - 28 289.

В Германии подтверждено 179 713 случаев. Здесь 8 тысяч 352 человека погибли от инфекции. Число инфицированных в Турции достигло 154 500 человек, а число погибших - 4276 человек.

Иран замыкает первую десятку с 131 652 зараженными. С момента вспышки коронавируса умерло в общей сложности 7300 человек. По количеству инфицированных людей за Ираном следуют Индия и Перу. Китай занимает 13 место. Впервые со времени возникновения инфекции в Китае новых случаев заражения в последний день зарегистрировано не было. Общее количество подтвержденных случаев составляет 82 971, из которых 78 258 уже вылечены. Общее количество смертей в Китае составляет 4634 человека. В последние дни новых случаев смерти не было.

Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 723, с момента вспышки погибли 12 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и территорий превысило 212.