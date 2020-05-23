Президент Арцаха направил поздравительное послание по случаю «Последнего звонка»

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание выпускникам школ по случаю «Последнего звонка».

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Дорогие выпускники!

Пандемия, охватившая весь мир, к сожалению, лишила в этом году всех нас организации праздничного мероприятия «Последнего звонка». Уверен, однако, что разочарование, возникшее в результате этой ситуации, не помешает каждому из вас приложить все необходимые усилия для достижения поставленных целей. Не забывайте, что любой кризис является также возможностью.

После окончания школы в вашей жизни начинается очень важный этап, в ходе которого критерием качества и продуктивности будут уровень знаний и проявленные умения. Следовательно, какую бы вы не выбрали профессию, помните, что в этой сфере вы должны стать ведущими специалистами.

Согласно нашему предвыборному обещанию, с 1 сентября в Арцахе высшее образование станет бесплатным. Но я вновь подчеркну, что требования государства к качеству образования будут строгими. Следовательно, вы должны стремиться хорошо учиться и постоянно совершенствоваться.

Дорогие выпускники!

Поздравляю вас и ваших учителей с «Последним звонком». Желаю, чтобы осуществились все ваши цели и мечты во имя вашего личного и нашего общего успеха.

В добрый путь!»