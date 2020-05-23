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Президент Арцаха направил поздравительное послание по случаю «Последнего звонка»

Президент Арцаха направил поздравительное послание по случаю «Последнего звонка»

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание выпускникам школ по случаю «Последнего звонка».
Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,     в послании говорится:
«Дорогие выпускники!
Пандемия, охватившая весь мир, к сожалению, лишила в этом году всех нас организации праздничного мероприятия «Последнего звонка». Уверен, однако, что разочарование, возникшее в результате этой ситуации, не помешает каждому из вас приложить все необходимые усилия для достижения поставленных целей. Не забывайте, что любой кризис является также возможностью.
После окончания школы в вашей жизни начинается очень важный этап, в ходе которого критерием качества и продуктивности будут уровень знаний и проявленные умения. Следовательно, какую бы вы не выбрали профессию, помните, что в этой сфере вы должны стать ведущими специалистами.
Согласно нашему предвыборному обещанию, с 1 сентября в Арцахе высшее образование станет бесплатным. Но я вновь подчеркну, что требования государства к качеству образования будут строгими. Следовательно, вы должны стремиться хорошо учиться и постоянно совершенствоваться.
Дорогие выпускники!
Поздравляю вас и ваших учителей с «Последним звонком». Желаю, чтобы осуществились все ваши цели и мечты во имя вашего личного и нашего общего успеха. 

В добрый путь!»


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