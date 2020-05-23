Никол Пашинян в Араратской области ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ
10:47, 23 Май, 2020
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетил Араратскую область, где ознакомился с проведением сельскохозяйственными работами.
Как передает Арменпресс, премьер-министр написал об этом на своей странице в Facebook.
«Я посетил Араратскую область. Буду знакомиться с процессом сельскохозяйственных работ в нескольких общинах», - написал премьер.
Первой остановкой премьер-министра РА является община Азатаван Араратской области.
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