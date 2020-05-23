Никол Пашинян в Араратской области ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетил Араратскую область, где ознакомился с проведением сельскохозяйственными работами.

Как передает Арменпресс, премьер-министр написал об этом на своей странице в Facebook.

«Я посетил Араратскую область. Буду знакомиться с процессом сельскохозяйственных работ в нескольких общинах», - написал премьер.

Первой остановкой премьер-министра РА является община Азатаван Араратской области.