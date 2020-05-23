Европейские индексы - 22-05-20
МОСКВА, 23 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.07% и составил 11073.87 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.02% и составил 4444.56 пункта, британский FTSE снизился на 0.37% и составил 5993.28 пункта, а российский RTSI снизился на 1.48% и составил 1188.47 пункта.
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