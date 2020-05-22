Флаги приспустят на три дня в США в память о жертвах COVID-19

Президент США Дональд Трамп сообщил, что флаги на правительственных зданиях страны будут приспущены в течение трех дней, чтобы почтить память около 100 тысяч американцев, умерших от коронавируса, передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

"Я приспущу флаги на всех федеральных зданиях и национальных памятниках в течение следующих трех дней в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса", - написал Трамп в твиттере.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 1 млн 577 тыс. инфицированных COVID-19, из них более 94,7 тыс. скончались.