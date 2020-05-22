COVID-19. Количество инфицированных во всем мире превысило 5 млн 257 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 5 млн 257 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 336 тыс. Излечились 2 млн 123 тыс 956 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 631 тыс 766 подтвержденных случая. Число летальных исходов – 97 тыс 014 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 326 тыс 448, число летальных исходов – 3 249.

Число инфицированных в Бразилии – 314 тыс 769. Число смертей составляет 20 тыс 267. В Испании число подтвержденных случаев – 280 тыс 117. Число смертности в Испании составило 27 тыс 940 человек.

Վարակվածների թվով հաջորդ տեղում Մեծ Բրիտանիան է՝ 254 հազար 195 ընդհանուր դեպքով: Մահացածների թիվը կազմում է 36 հազար 393: Մահացության ցուցանիշով Մեծ Բրիտանիան Եվրոպայում առաջինն է, աշխարհում՝ երկրորդը՝ ԱՄՆ-ից հետո:

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 254 тыс 195, умерших - 36 тыс 393. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 228 тыс 658 человек, смертность - 32 тыс 616. Во Франции - 181 тыс 826 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 28 тыс 215. В Германии – 181 тыс 826 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 тыс 325.

Число подтвержденных случаев в Турции – 154 тыс 500, скончались 4 тыс 276.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 131 тыс 652 человек. Общее число летальных исходов составляет 7 тыс 300. За Ираном, по числу инфицированных, следуют Индия и Перу.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 971 инфицированных, 4 новых случая, скончались 4 тыс 634 человека.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 723, с начала эпидемии здесь скончались 12 человек.

В Катаре 40 тыс 651 подтвержденных случаев, смертность - 19. Число заразившихся в ОАЭ достигло 26 тыс 898, здесь зарегистрировано 237 случаев смерти.

В Кувейте - 19 тыс 564 случаев заражения, зарегистрировано 138 летальных случаев. В Египте – 15 тыс 786 случаев, здесь скончались 707 человек. Число инфицированных в Ираке – 3 тыс 964, смертность - 147. В Ливане зарегистрировано 1 086 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 59 человек. Скончались 4 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превысило 212.

Премьер-министр Малайзии проведет в режиме самоизоляции 14 дней

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин отправлен на домашний карантин, так как мог заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом 22 мая сообщает Reuters.

Глава правительства проведет в режиме самоизоляции 14 дней, ранее он присутствовал на встрече с человеком, у которого был выявлен коронавирус.

«Всем членам собрания необходимо пройти обследование и уйти на 14-дневный карантин», — говорится в заявлении главы правительства, посвященного указанной проблеме.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была обнаружена в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор эпидемия распространилась на всю планету, число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 100 тыс. человек.

Более 500 сотрудников ООН заразились коронавирусом

Свыше 500 сотрудников ООН по всему миру заразились COVID-19, из них порядка 50 случаев - в Женеве, заявила на брифинге генеральный директор женевского офиса ООН Татьяна Валовая.

"По всему миру у нас свыше 500 человек. В Женеве у нас порядка 50 случаев. В штаб-квартире ООН в Женеве у нас было восемь случаев. Все случаи были средней степени тяжести. К сожалению, были жертвы у ряда международных организаций. Но, судя по ситуации, мы предприняли все необходимые меры для защиты наших сотрудников", - сказала Валовая.

Она добавила, что Дворец Наций вновь будет готов принять сотрудников с июня, при соблюдении всех необходимых мер осторожности и безопасности, в том числе, физического дистанцирования и гигиены. В том числе, в женевской штаб-квартире ООН начнут проводить живые мероприятия.

В Таиланде не выявили новых случаев COVID-19

В Таиланде в пятницу не было выявлено ни одного нового случая коронавируса, смертей от инфекции за прошедшие сутки также не зарегистрировано, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня не зарегистрировано ни одного случая заражения. Также, за прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.

"Однако мы не можем сказать, что это исчерпывающая информация. К сожалению, вчера вечером стало известно о двух вероятных случаях заражения среди граждан Таиланда, находящихся в государственном карантине после возвращения вывозными авиарейсами из-за границы, в данном случае – из Египта и Индии", - сказал пресс-секретарь.

"На сегодняшнее утро эти два пациента ожидали окончательных результатов тестирования на коронавирус. Если заражение у них подтвердится, они попадут в завтрашнюю статистику", - сообщил Висануйотхин.

Болгария открыла границы для всех граждан ЕС и Шенгена

Власти Болгарии с 22 мая открывают границы для граждан Евросоюза и Шенгенской зоны, сообщает портал "Днес" со ссылкой на распоряжение главы минздрава Кирила Ананиева.

Болгарские власти в связи с распространением коронавируса в середине марта закрыли национальные границы. Граждане Болгарии и иностранные дипломаты, которые въезжали в страну, были вынуждены проходить 14-дневный карантин.

Теперь при условии двухнедельного карантина в страну может въехать любой житель европейской страны. Более того, если его пребывание в стране не будет превышать семи дней, карантин не потребуется вообще. Портал отмечает, что фактически речь идет о возобновлении международного туризма, пусть и в краткосрочных рамках.

Ранее сообщалось, что Болгария договорилась о смягчении пограничного режима с соседними государствами – Грецией, Сербией и Румынией.

Новые развития вокруг вакцины от коронавируса: компания “Inovio Pharmaceuticals”

Компания США по разработке иммунотерапевтических препаратов “Inovio Pharmaceuticals” в среду, 20 мая, сообщила, что ее экспериментальная вакцина против коронавирусной инфекции привела к созданию защитных антител и вызвала реакцию иммунной системы у мышей и морских свинок, на которых были проведены эксперименты.

Акции компании, в результате ожиданий от создания вакцины, в этом году вновь выросли на 18% - более чем в четыре раза, достигнув 15,77 долларов.

В настоящее время, пока, нет утвержденного метода лечения или вакцины от COVID-19. В этом направлении в мире действует около 100 программ. Эксперты прогнозируют, что безопасная и эффективная вакцина может быть создана в течение 12 - 18 месяцев.

19 мая компания “Moderna” объявила, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 выработала защитные антитела у здоровых добровольцев. Успех компании на раннем этапе вывел ее на первое место в глобальной гонке.

В свою очередь “Inovio Pharmaceuticals” заявила, что предварительные результаты их исследований с людьми ожидаются в июне. 40 здоровым участникам первого этапа были сделаны по две инъекции в течение четырех недель, после чего проводились исследования в течение еще двух недель. Вакцина называется “INO-4800”.

Компании “Moderna” и “Inovio Pharmaceuticals” используют новые технологии. Вакцина “Inovio” была разработана при помощи платформы ДНК, в то время как вакцина компании “Moderna” с использованием технологии RNA (mRNA). У обеих компаний пока нет подтвержденного на рынке препарата.

После получения предварительных данных “Inovio” рассчитывает обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами США для получения разрешения на второй этап, который может пройти в июле или в августе.

Компания заявила, что последние результаты исследования над животными, опубликованные в журнале “Nature Communications”, подтверждают эффективность платформы ДНК для лекарств.

Кроме того, компания сообщила, что планирует проверить вакцину на более крупных животных (кролики и обезьяны) методом исследования “Challenge”, согласно которому после умышленного заражения животного применяется вакцина для предотвращения развития инфекции.

Разработка вакцины “Inovio” финансируется Всемирной коалицией, и компания заявила, что до конца года она сможет произвести 1 миллион доз для дополнительных испытаний и чрезвычайных ситуаций.