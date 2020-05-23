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«Айастани Анрапетутюн»: Армения может стать самодостаточной

«Айастани Анрапетутюн»: Армения может стать самодостаточной

«Развитие аграрного сектора в сегодняшней ситуации стало более чем стратегическим. Отметим только, что этим решается проблема продовольственной безопасности и занятости населения. Специалисты уверяют, что у Армении нет проблем с продовольственной безопасностью, более того, в этой части мы можем стать самодостаточными и экспортоориентированными, но только в случае реализации необходимых действий и программ. 

Заместитель председателя Постоянной комиссии НС по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране природы, член фракции «Процветающая Армения» Сергей Багратян заявил в  беседе с корреспондентом газеты «Айастани Анрапетутюн», что наименее рисковым является  область сельского хозяйства. Люди работают на свежем воздухе, поэтому у них меньше шансов заразиться. Хотя правительство в  меру  своих возможностей  пыталось сделать все возможное, чтобы предотвратить кризис, по словам депутата, для развития экономики этого было недостаточно. 

 По словам Грача Берберяна, председателя О/О «Аграрно-крестьянский союз», Армения может быть самодостаточной по части овощей и мясных продуктов, включая мясо птицы. «Мощность наших птицефабрик позволяет не только быть самодостаточным, но и   экспортировать. Мы могли бы использовать карантин в наших интересах, развивать ряд направлений, продвигать экспорт и не останавливать экономику. Было тревожно, когда сельский житель из одного региона в другой  шел покупать пестициды, но ему не разрешили это сделать, и дорога была закрыта», - сказал он.

 

Полностью материал читайте  в  сегодняшнем номере газеты.


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