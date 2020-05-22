За убийство сослуживца арестован младший сержант

В рамках уголовного дела по факту гибели срочного военнослужащего, рядового Генрика Арамяна обвинение предъявлено его сослуживцу, срочному военнослужащему, младшему сержанту А.Д. по п. 10 ч. 2 ст. 104 УК Армении (убийство из хулиганских побуждений).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, в качестве меры пресечения в отношении младшего сержанта избран арест. Следствие продолжается.