Сильный ветер нанес большой урон более десяти населенных пунктов Ширакской области
Сильный ветер, продолжавшийся около получаса, нанес большой урон более десяти населенных пунктов Ширакской области. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Ширака Тигран Петросян.
«В основном повреждены крыши собственных и многоквартирных домов, есть опрокинутые деревья. Человеческих жертв нет. В данный момент сотрудники МЧС и представители общин проводят уборку, восстановление электрических соединений и оценку повреждений. Главам общин, пострадавших от ущерба, было поручено сформировать комиссии на месте и представить информацию о размерах урона в областную администрацию», - написал он.
В видео, появившемся в социальных сетях, видно, что в Гюмри повреждены крыши домов, деревья и транспортные средства.
Национальный центр кризисного управления МЧС Армении сообщил, что деревья и крыши были повреждены не только в Ширакской и Лорийской областях, но и в Ереване. Пострадавших нет.
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