При крушении самолета в Пакистане погибли 90 человек

Как минимум 90 человек погибли при крушении самолета Пакистанских международных авиалиний под Карачи.Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом передает телеканал Bol news со ссылкой на министра авиации Гулама Сарвар Хана.

По данным телеканала, на земле уничтожены пять домов и несколько автомобилей.

Как сообщил представитель Управления гражданской авиации Пакистана, на борту был 91 пассажир и семь членов экипажа.

Власти провинции Синд заявили, что при крушении выжили как минимум двое. Также пострадали люди на земле.

Аэробус А320 направлялся из Лахора в Карачи. По данным сервиса Flightradar24, через полтора часа после вылета самолет начал заходить на посадку, но попытка была прервана на высоте около 84 метров. В 12:40 воздушное судно пропало с радаров.

Самолет упал на жилой квартал рядом с аэропортом.

На место крушения прибыли пожарные бригады и силы быстрого реагирования, они оказывают помощь гражданской администрации.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале расследования.