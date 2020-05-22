НС Армении благодарит Сенат Чехии за принятие осуждающей Геноцид армян резолюции 

Национальное Собрание Республики Армения выступило с заявлением, в котором выразило благодарность парламенту Чехии за осуждение Геноцида армян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в заявлении говорится:

“20 мая Сенат Чешской Республики единогласно принял представленную вице-спикером Сената Миланом Штейхом резолюцию, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны и осуждению преступлений против человечества во время двух мировых войн, включая Геноцид армян.

Автор резолюции, вице-спикер Сената Чешской Республики Милан Штейх во время встречи с председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном во время своего визита в Армению 6 мая 2019 года подчеркнул, что принятие осуждающей Геноцид армян резолюции стоит в их повестке дня.

“Я уверен: произошедшее в Османской империи в 1915 году, - геноцид”, - отметил тогда Милан Штейх, заверив, что приложит усилия для принятия этого факта также Сенатом Чехии.

Руководитель парламентской группы дружбы Армения – Чехия Гаянэ Абрамян в октябре 2019 года в ходе визита в Чешскую Республику подняла вопрос утверждения Сенатом принятой Палатой депутатов резолюция по Геноциду армян, и вице-спикеры Сената сообщили, что инициируют в течение года принятие осуждающей Геноцид армян резолюции.

Несмотря на огромное политическое и экономическое давление со стороны Турции и Азербайджана, историческое событие восстановления справедливости и осуждения Геноцида является реальностью.

Принятие резолюции является результатом правильного использования дипломатических каналов, ежедневной и последовательной работы нынешнего и бывшего послов, а также теплых отношений, сложившихся на всех парламентских платформах.

Армянский народ выражает благодарность автору резолюции, заместителю председателя Сената парламента Чешской Республики Милану Штейху, первому заместителю председателя Сената парламента Чехии Милуше Горске, всем депутатам и чешскому народу”.