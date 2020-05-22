Азиатские индексы - 22-05-20

ТОКИО, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.80% и составил 20388.16 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.90% и составил 1477.80 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.89% и составил 2813.77 пункта, а HANG SENG снизился на 5.56% и составил 22930.14 пункта.