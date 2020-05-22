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Президент Арцаха и спикер НС Армении обсудили вопросы сотрудничества

Президент Арцаха и спикер НС Армении обсудили вопросы сотрудничества

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 22 мая принял председателя Национального собрания Республики Армения Арарата Мирзояна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян высоко оценил отношения, сформировавшиеся между парламентами двух армянских республик, подчеркнув, что их совершенствование должно носить постоянный характер.

В этом контексте Араик Арутюнян отметил важность активизации взаимодействия с новоизбранным Национальным Собранием Арцаха и построения качественно новых отношений.

Арарат Мирзоян поздравил Араика Арутюняна со вступлением в высокую должность президента и заверил, что будут приложены все усилия для разработки более эффективных механизмов взаимодействия с арцахскими коллегами.

Во встрече принял участие председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян.


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