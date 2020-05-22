Глобальный экологический фонд утвердил предоставляемый Армении грант в размере около $1 000 000

В результате договоренности, достигнутой между Министерством окружающей среды и Глобальным экологическим фондом еще в прошлом году, 20 мая 2020 года Глобальный экологический фонд утвердил предоставляемый Армении грант на общую сумму около 1.000.000 долларов США. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства окружающей среды Армении.

В рамках Парижского соглашения государства-члены посредством “Действий, определенных на национальном уровне” представляют национальную климатическую повестку и обязательства, которые будут осуществлять во благо всеобщей цели - поддерживать повышение уровня глобальной температуры до 2 градусов, до допроизводственного уровня (в то же время с целью сдерживания до 1,5 градусов) и в результате избежать необратимых негативных последствий изменения климата.

Одним из важных результатов переговоров по Парижскому соглашению стало создание усиленных рамок прозрачности для последовательного процесса выполнения странами существующих и будущих обязательств. С этой целью, по просьбе государств-членов соглашения, для поддержки стран, не входящих в Приложение I Рамочной конвенции ООН по изменению климата (в том числе и Армении) была создана программа “Строительство национальных рамок прозрачности в рамках Парижского соглашения”. Программа должна укреплять институциональные и технические возможности и повышать прозрачность отчетности в соответствии с национальными приоритетами.