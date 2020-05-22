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В Арцахе от коронавирусной болезни вылечились двое граждан

В Арцахе от коронавирусной болезни вылечились двое граждан

Результаты тестов на коронавирус нового типа у 10 протестированных граждан Республики Арцах отрицательные, 2 пациента вылечились. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

“Получены результаты еще 10 тестов, отправленных в Республику Армения для диагностирования  Covid-19, все отрицательные. Отрицательными были и результаты повторного тестирования двух заболевших коронавирусом граждан, что означает, что они побороли болезнь. Эти пациенты уже выписаны из медицинского учреждения”,- отмечают в министерстве.

На данный момент коронавирус подтвержден у 33 граждан Арцаха, 10 из которых прошли лечение, состояние остальных врачи оценивают как удовлетворительное. В общей сложности в Арцахе были протестированы 669 граждан, изолированы – 69.

Лилит Демурян


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