Конверс Банк опубликовал подробности комплексного пакета содействия клиентам

Конверс Банк представил комплексный пакет мер по содействию погашениям клиентов, воспользовавшихся кредитными каникулами, в котором уточняются детали пересмотра конкретных кредитов после 1 июня.

По части физических лиц

В зависимости от вида кредита, мероприятиями предусматривается предоставление льготного срока погашения основной суммы кредита максимум на 6 месяцев, продление срока кредита максимум на 9 месяцев. Банк также готов проявить индивидуальный подход к некоторым клиентам.

Более подробно о предложениях по пересмотру основных видов кредитов на сайте Банка.

Кредиты физических лиц, не выполнивших обязательства до 31 мая, будут пересмотрены автоматически. Есть исключения, которые представлены в условиях, по которым клиенты до 27 мая должны заполнить заявку на пересмотр кредита на официальном сайте банка по ссылке : https://www.conversebank.am/hy/loan-deferral

Информацию об условиях пересмотра и новый график клиент получит на указанный в заявке электронный адрес и / или будет уведомлен о пересмотре кредита посредством sms-сообщения.

По части клиентов, получивших юридическое лицо, ИП и сельхозкредитование

Банк предложит решения с целью поддержания стабильности бизнеса и сохранения рабочих мест. Наши подходы будут исходить из ситуации в каждой сфере и из оценки перспектив стабилизации и восстановления этой сферы экономики. Мероприятия по пересмотру кредитов включают дифференцированные по сферам инструменты для продления срока кредитования, предоставления льготного периода погашения.

Банк призывает клиентов осуществлять платежи по кредитам надлежащим образом, в соответствии с графиком погашения кредитов, избегая общих объемов платежей, увеличивающихся в результате продления сроков кредитов, предоставления льготных периодов платежа.

По вопросам можете звонить в колл-центр Конверс Банка на номер: 010-511-211. Наши сотрудники ответят на все интересующие Вас вопросы.

Конверс Банк, исходя из соображений безопасности здоровья клиентов, призывает и впредь отдавать предпочтение цифровым платформам Банка - мобильному банку, интернет-банку, платежному порталу, осуществлять платежи посредством этих платформ.