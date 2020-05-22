Премьер-министр Грузии: «Вынуждены сохранить определенные ограничения». Regnum

После отмены режима чрезвычайного положения в Грузии останутся в силе ряд карантинных ограничений. Об этом 22 мая сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время заседания Межведомственного координационного совета.

«Мы все должны понимать, что вынуждены сохранить определенные ограничения», — заявил глава грузинского правительства.

Он рассказал, что сохранится в силе запрет на любые виды общественного транспорта, кроме такси, включая авиаперевозки. Также пока не разрешат возобновить деятельность торговым центрам, спортзалам и ресторанам.

Напомним, 22 мая в Грузии прекращает действовать режим чрезвычайного положения, введенный для профилактики эпидемии коронавируса два месяца назад. Штрафы за нарушение карантинных ограничений в этот период составляли 3000 лари (около $930 по курсу).