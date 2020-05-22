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Анна Акопян и Артак Бегларян обсудили вопросы сотрудничества

Анна Акопян и Артак Бегларян обсудили вопросы сотрудничества

Супруга премьер-министра Армении, председатель Совета попечителей благотворительных Фондов “Мой шаг” и “City of smile / Город улыбок” Анна Акопян 22 мая в Степанакерте встретилась с Защитником прав человека Арцаха Артаком Бегларяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Анны Акопян.

На встрече были обсуждены вопросы программы “Преодоление бедности” Фонда “Мой шаг” в Арцахе. Программа пилотная, и планируется оказание содействия 25 семьям. Программа “Преодоление бедности” Фонда “Мой шаг” стартует в июне.

На встрече были обсуждены и другие вопросы сотрудничества.


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