Футболисты и персонал “Арарат-Армении” и “Лори” были протестированы

Ряд клубов высшей лиги чемпионата Армении по футболу сдали тесты на коронавирус.

Как передает «Арменпресс», результаты тестов на COVID-19 футболистов, тренерских штабов и аппаратов футбольных клубов “Арарат-Армения” и “Лори” были отрицательными.

Чемпионат Армении в Высшей лиге возобновится 23 мая, а чемпионат Первой лиги - 30 мая. Матчи первого тура как в Высшей, так и в первой лиге, пройдут без зрителей.

Подготовила Варвара Айрапетян