Футболисты и персонал “Арарат-Армении” и “Лори” были протестированы
15:32, 22 Май, 2020
Ряд клубов высшей лиги чемпионата Армении по футболу сдали тесты на коронавирус.
Как передает «Арменпресс», результаты тестов на COVID-19 футболистов, тренерских штабов и аппаратов футбольных клубов “Арарат-Армения” и “Лори” были отрицательными.
Чемпионат Армении в Высшей лиге возобновится 23 мая, а чемпионат Первой лиги - 30 мая. Матчи первого тура как в Высшей, так и в первой лиге, пройдут без зрителей.
Подготовила Варвара Айрапетян
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