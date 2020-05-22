Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 131 652 человек

Согласно статистическим данным на 22 мая в Иране число инфицированных коронавирусом увеличилось на 2 311 человек, достигнув в общей сложности 131 652. За последние сутки число погибших увеличилось на 51. С начала эпидемии в стране из-за коронавируса погибли 7 300 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране.

В Иране в тяжелом состоянии находятся 2 659 пациентов. За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 1 712 человек, в общей сложности достигнув 102 276. Протестировано 763 913 человек.