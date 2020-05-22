Сирушо и Камо Сейранян оригинально представили саундтрек к теленовелле “Бумажный дом”

Сирушо в период карантина периодически представляла поклонникам кавр-версии известных произведений, на этот раз она обратилась к саундтреку теленовеллы “Бумажный дом” (La Casa De Papel) “My Life Is Going On”.

Как передает «Арменпресс», певица исполнила его вместе с дудукистом Камо Сейраняном. Песня размещена на официальной странице Сирушо в Facebook.

“В эти дни мы так сотрудничаем... не перестаем экспериментировать и делиться с Вами нашей музыкой. Мы любим нашу работу, в ней мы можем быть полностью свободными...”, - написала Сирушо.

Испанская теленовелла “Бумажный дом” (La Casa De Papel), первые серии которого были сняты еще в 2017 году, приобрел в Армении большую известность и полюбился, особенно в дни карантина. Криминальная драма о романтической, иногда жестокой, а иногда и чрезмерно гуманной банде состоит из четырех сезонов. Большая армия поклонников с нетерпением ждет съемок пятого сезона сериала.

Фото с официальной страницы певицы в Facebook

Анжела Амбарцумян