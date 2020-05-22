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В Пакистане разбился пассажирский самолет

В Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет "Пакистанских авиалиний" разбился в Карачи, сообщает в пятницу телеканал Geo.

Самолет совершал перелет из Лахора в Карачи и разбился рядом с аэропортом, передает телеканал со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации. На кадрах видно, что над местом падения поднимается черный дым.

Позже представитель перевозчика подтвердил эту информацию, уточнив, что речь идет об Airbus A320, на борту которого находились 90 пассажиров.


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