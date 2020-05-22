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Грузия и Литва восстановят авиасообщение. Regnum

Грузия и Литва восстановят авиасообщение. Regnum

Литовская авиакомпания Wizz Air возобновит регулярные полеты между Вильнюсом и Кутаиси. Об этом в ходе видеоконференции договорились министр экономики Грузии Натия Турнава и ее коллегой из Литвы Жигимантасом Вайчюнасом, 22 мая сообщает пресс-служба грузинского ведомства.

Сообщается, что Турнава во время беседы рассказала о намерении Тбилиси открыть границы для иностранных туристов с 1 июля и заверила, что в Грузии будут созданы все необходимые условия для эпидемиологической безопасности.

Также пресс-служба сообщает, что стороны обсудили создание безопасных коридоров для туристов.

Напомним, ранее замглавы грузинского Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе рассказал, что для иностранных туристов в Грузии будут созданы «зеленые зоны», чтобы обезопасить их от заражения коронавирусом. Он сравнил условия их пребывания на отдыхе с помещением в карантин.


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