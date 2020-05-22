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Временно приостановлена деятельность около 580 хозяйствующих субъектов

Временно приостановлена деятельность около 580 хозяйствующих субъектов

Ереванские и областные подразделения Инспекционного органа здравоохранения и труда Армении продолжают широкомасштабные контрольные работы.

Как передает «Арменпресс», мониторинг проводится с соблюдением правил безопасности, направленных на предотвращение распространения инфекции коронавируса Covid19. Проверяются и крупные хозяйствующие субъекты - филиалы сети супермаркетов, производство, строительство, и малые объекты - аптеки, парикмахерские, стоматологические клиники и т.д.

На основании нарушений, зафиксированных инспекционным органом, с 23 марта по сей день, решением коменданта временно приостановлена деятельность 580 хозяйствующих субъектов в Ереване и в областях.

Основными нарушениями являются отсутствие масок, перчаток, неполное выполнение дезинфекционных работ, ненадлежащее осуществление термометрии, ведения регистрационных журналов и т.д.

Инспекционный орган здравоохранения и труда проводит проверки и на основании звонков на горячую линию - 8107 и онлайн-заявлений.

Инспекционный орган призывает хозяйствующих субъектов строго следовать указаниям коменданта. Невыполнение указаний предполагает административную ответственность.

Инспекционный орган здравоохранения и труда с 24 января работает в усиленном режиме контроля.


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