Более 500 сотрудников ООН заразились коронавирусом

Свыше 500 сотрудников ООН по всему миру заразились COVID-19, из них порядка 50 случаев - в Женеве, заявила на брифинге генеральный директор женевского офиса ООН Татьяна Валовая.

"По всему миру у нас свыше 500 человек. В Женеве у нас порядка 50 случаев. В штаб-квартире ООН в Женеве у нас было восемь случаев. Все случаи были средней степени тяжести. К сожалению, были жертвы у ряда международных организаций. Но, судя по ситуации, мы предприняли все необходимые меры для защиты наших сотрудников", - сказала Валовая.

Она добавила, что Дворец Наций вновь будет готов принять сотрудников с июня, при соблюдении всех необходимых мер осторожности и безопасности, в том числе, физического дистанцирования и гигиены. В том числе, в женевской штаб-квартире ООН начнут проводить живые мероприятия.