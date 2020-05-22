Министр обороны Армении неожиданно посетил одну из воинских частей ВС

Министр обороны Армении Давид Тоноян 22 мая посетил одну из бронетанковых воинских частей ВС. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Давид Тоноян проследил за осуществлением мероприятий, предусмотренных планом боевой подготовки, и сезонным обслуживанием в воинской части.

Командиры соединения и части доложили главе оборонного ведомства об уровне физической, боевой и морально-психологической подготовки личного состава, выполнении поставленных задач, а также о результатах учений с боевой стрельбой, проведенных накануне в рамках лагерных сборов.

В рамках внезапной проверки приказом Давида Тонояна в воинской части была объявлена учебная тревога, проверена степень боевой подготовки военнослужащих и боевой готовности к выполнению различных боевых задач.