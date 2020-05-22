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Министр обороны Армении неожиданно посетил одну из воинских частей ВС

Министр обороны Армении неожиданно посетил одну из воинских частей ВС

Министр обороны Армении Давид Тоноян 22 мая посетил одну из бронетанковых воинских частей ВС. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Давид Тоноян проследил за осуществлением мероприятий, предусмотренных планом боевой подготовки, и сезонным обслуживанием в воинской части.

Командиры соединения и части доложили главе оборонного ведомства об уровне физической, боевой и морально-психологической подготовки личного состава, выполнении поставленных задач, а также о результатах учений с боевой стрельбой, проведенных накануне в рамках лагерных сборов.

В рамках внезапной проверки приказом Давида Тонояна в воинской части была объявлена учебная тревога, проверена степень боевой подготовки военнослужащих и боевой готовности к выполнению различных боевых задач.


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