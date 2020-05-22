Министерство здравоохранения Республики Арцах приобрело 77 дезинфицирующих приборов

Министерство здравоохранения Республики Арцах в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом приобрело 77 тепловых испарителей (Termal fogger), 7 из которых получены в дар.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха.

“Устройства переданы подведомственным министерству медицинским учреждениям, мэрии Степанакерта, Министерствам обороны Республики Арцах, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и районным администрациям. В случае необходимости при помощи этих устройств будут производиться массовые дезинфекции. Также были предоставлены дезинфекционные растворы и защитные средства”, - отмечают в информационном штабе Республики Арцах.

Указом президента Республики Арцах Бако Саакяна, срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года, с 22:00 часов 12 мая 2020 года был продлен еще на 30 дней -до 22:00 11 июня 2020 года.

Лилит Демурян