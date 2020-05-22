Анна Акопян в Степанакерте встретилась с женщинами, ведущими в Арцахе активную деятельность

Супруга премьер-министра Армении, председатель Совета попечителей благотворительных Фондов “Мой шаг” и “City of smile/Город улыбок” Анна Акопян вместе с супругой президента Республики Арцах Кристине Арутюнян 22 мая в Степанакерте встретилась с женщинами, ведущими в Арцахе активную общественную, политическую и культурную деятельность. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Анны Акопян.

На встрече Анна Акопян представила программы кампании “Женщины во имя мира”.

Супруга премьер-министра отметила, что цель кампании “Женщины во имя мира” - объединение всех женщин, для того чтобы перед теми, кто принимает политические решения, которые в основном мужчины, выдвигать требования решать конфликты между разными странами мирным путем.

“У нас, жен, матерей, сестер, есть все права требовать от наших супругов сохранять жизни наших сыновей, братьев, супругов и перенести борьбу с поля боя на поле мысли и ума.

Нет ничего невозможного, и нужна всего лишь политическая воля для отказа от войн и решения всех конфликтов путем переговоров. Стол переговоров - не меньшее поле борьбы, причем там все могут быть победителями, просто в отличие от войны, в этот период будет использоваться человеческая мысль, а не жизни людей, тысяч людей. В переговорах каждый может одержать свою победу”, - сказала Анна Акопян, отметив, что многие пытаются интерпретировать кампанию как проявление слабости, которая является ошибочной точкой зрения.

“Я уверена, что в случае военного посягательства на Арцах не только наша армия, но и все наше общество встанет на его защиту - военные, гражданские лица, мужчины и женщины. Как я, так и многие женщины, уверена, готовы взять оружие для защиты своей родины и своих детей. Но это не ради войны, а для того, чтобы доказать, что у мира нет альтернативы.

В этом контексте я думаю, что мы потратим очень важную часть нашего времени на кампанию “Женщины во имя мира”, и в качестве доказательства вышеизложенных слов мы готовимся пройти и курсы боевой подготовки. Мы, как женщины и матери, должны не жалеть усилий, чтобы привести наши страны и регион к долгосрочному миру. Именно этому посвящена кампания “Женщины во имя мира” ”, - сказала Анна Акопян, добавив, что чем больше женщин присоединится к этой кампании мира, тем сильнее она станет.

“Эта кампания не признает национальности, религии, цвета кожи, каждый может присоединиться к миру в этом призыве. Мы верим, что перед материнской космической любовью бессильно все оружие мира”, - заключила Анна Акопян.

На встрече женщины Арцаха, подчеркнули, что они приветствуют эту инициативу и готовы поддержать ее. Представитель Союза армянской помощи Армине Арутюнян, высоко оценив инициативу, подчеркнула, что женщины, особенно проживающие в Арцахе, очень хорошо знают цену мира. “У всех нас были дорогие потери. Мы чувствуем на себе эту боль и прекрасно осознаем, что означает мир”. Сусанна Айрапетян добавила, что инициатива супруги премьер-министра приветствуется в Арцахе, и арцахские женщины готовы быть полезными.

На встрече состоялась презентация сайта “Женщины во имя мира” https://wfp.annahakobyan.am На сайте представлены деятельность и цели кампании. В разделе сайта “Я поддерживаю” как частные лица, так и организации могут зарегистрироваться и стать сторонниками кампании.