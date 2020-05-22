USAID окажет содействие общинам Армении в размере 1,2 млн долларов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский офис USAID.

“Инициатива содействия USAID Армении рада предоставить Армении дополнительную финансовую помощь в размере $1.2 млн для реагирования на экономические последствия эпидемии COVID-19.

Уязвимые семьи и общины больше всего почувствуют влияние этих экономических последствий.

Поэтому мы намерены протянуть им руку помощи посредством малых, общинных грантов”, - говорится в сообщении офиса.