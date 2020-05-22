В Японии уверены, что МОК проведет Олимпиаду в Токио в 2021 году

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио уверен, что МОК проведет игры согласно запланированному решению.

Как передает «Арменпресс», оргкомитет выразил надежду, что независимо от пандемии коронавируса МОК проведет XXXII летние Олимпийские игры в Токио.

Ранее Томас Бах сообщил, что невозможно, чтобы на протяжении нескольких лет менялись календарные планы международных федераций по тем или иным видам спорта. Олимпийские игры в Токио будут вообще отменены, если они не будут проведены летом 2021 года.

24 марта стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио отложены. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор. Бах дал свое согласие на предложение премьер-министра Японии на перенос игр на год.

На данный момент известно, что Олимпийские игры сохранят свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Подготовила Варвара Айрапетян