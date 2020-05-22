«Энерджи» малым и средним предприятиям (МСП) от IDBank-а

IDBank поможет повысить энергоэффективность и расширитьсферу использования альтернативной энергии.

С помощью кредита «Energy» МСП смогут получить до 500 млн драмов, а в некоторых случаях – до 1 млрд драмов в виде кредитных средств, которые можно использовать для приобретения современного энергосберегающего оборудования и техники, строительства инфраструктур и инвестирования в проекты, использующие возобновляемые источники энергии.

Кредит может быть запрошен действующими в Армениимикро, малыми и средними предприятиями, а также фермерами, занимающимися индивидуальной деятельностью в аграрной сфере.

Кредит направлен на развитие использования альтернативной энергетики в экономике Армении и повышение эффективности бизнеса, что позволит МСП получать больше прибыли при минимальных затратах.

По словам Директора по корпоративному бизнесу IDBank-а Тиграна Мхитаряна, общая сумма средств, предоставленных KfWBank в рамках текущей программы, составляет 15.000.000 евро.

«Придавая важность вопросам экологии, IDBank решил присоединиться ко второму этапу программы«Энергоэффективность для МСП», чтобы сделать инвестиции в энергосберегающие системы более доступными. Другими словами, коммерческие структуры, работающие в Республике Армения, которые импортируют, производят или используют энергоэффективнoeоборудование, могут использовать доступные кредитные средства,что позволит повысить производительность бизнеса, уменьшая при этом свои расходы», - сказал Тигран Мхитарян.

Банк предоставляет кредиты на сумму от 5 млн. драмов сроком до 60 месяцев с годовой процентной ставкой от 8,89%.

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