Продление таможенных льгот ЕАЭС предусматривает снижение цен на некоторые товары, в среднем на 3%

Армения в рамках Евразийского экономического союза получит возможность продления срока льготных пошлин на импорт товаров из третьих стран. По предварительным расчетам, в случае продления этой льготы на год, цена некоторых продовольственных товаров и товаров промышленного назначения в среднем снизится примерно на 3%.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал замминистра экономики Армении Варос Симонян, представляя на заседании постоянной комиссии НС Армении по вопросам региональной и евразийской интеграции проект Закона О ратификации Протокола о внесении изменений в договор от 10 октября 2014 года “О присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года”.

Замминистра напомнил, что Армения, вступив в Евразийский экономический союз с 10 октября 2014 года, взяла на себя определенные обязательства, в то же время с 1 января 2015 года на 5 лет приобрела также и льготные импортные пошлины на ряд товаров потребительского и производственного назначения. В противном случае, вследствие присоединения к таможенным пошлинам на едином евразийском пространстве, могли бы возникнуть определенные трудности и подорожания. Однако, срок льгот закончился 1 января 2020 года.

“На высшем совете ЕАЭС в Санкт-Петербурге 20 декабря 2019 года первыми лицами глав государств было принято решение о продлении льгот Армении еще на 1 год”, - представил Симонян. До этого Армения имела льготы на 930 видов товаров. Из них 293 - транспортные средства, отнесенные к товарной группе 87, которые, однако, не были включены в изменения этого протокола. Таким образом, продление льгот на год не предполагает, что транспортные средства будут иметь те же льготы. В общей сложности применение единых таможенных тарифов ЕАЭС для 647 видов товаров будет отложено еще на год.

“Эти товарные группы - мясо домашней птицы, масло, замороженное мясо крупного рогатого скота, подсолнечное масло, маргарин. Это товары потребительской корзины, имеющие социальное и производственное значение. По нашим предварительным подсчетам, в случае продления этой льготы на год, цена некоторых продовольственных товаров и товаров промышленного назначения в среднем снизится примерно на 3%. Хозяйственники Армении сэкономят, как минимум, 30 млн долларов”, - сказал замминистра.

Он отметил, что продление льгот позволит хозяйствующим субъектам использовать тот ресурс, который они должны были заплатить в качестве таможенной пошлины, уже в добавленной форме, направить на развитие своего бизнеса, причем в этих тяжелых условиях ситуации с коронавирусом. По предварительным подсчетам, из 30 млн в госбюджет пойдут лишь 1,22%.

Протокол будет распространен на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. На данный момент ведутся обсуждения, какие механизмы и администрирования будут применены.

Симонян также отметил, что пока не было вопроса о продлении льгот, Министерство экономики Армении в октябре 2019 года опубликовало документ о возможном подорожании с 1 января 2020 года вследствие повышения таможенных пошлин. Аналитические работы показали, что эти подорожания могли бы колебаться в пределах 0,5 - 0,6 процентных пунктов. Замминистра отметил, что увеличение таможенных пошлин оказало незначительное влияние на повышение цен, поскольку эти льготные 5 лет позволили хозяйствующим субъектам сформировать такое производство и промышленность, чтобы обеспечить внутреннее потребление, кроме того, Армения имеет соглашения о свободной торговле с рядом стран, из которых она импортирует.

Анна Григорян