 “Энерджи” для МСП от IDBank-а

IDBank будет содействовать повышению энергоэффективности и расширению возможностей использования альтернативной энергии.

МСП по кредиту “Энерджи” получат возможность воспользоваться кредитными средствами до 500 млн драмов, а в отдельных случаях и до 1 млрд драмов, которые могут быть направлены на приобретение современного энергоэффективного оборудования и аппаратуры, строительство инфраструктур и инвестированы в проекты, использующие возобновляемые источники энергии.

Кредитом могут воспользоваться действующие в Армении микро, малые и средние предприятия или частные лица, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью.

Кредит направлен на развитие использования альтернативной энергии в экономике Армении и повышение эффективности бизнеса, позволяя МСП получать больше с минимальными затратами.

По словам директора корпоративного бизнеса банка Тиграна Мхитаряна, общий объем средств, выделенных из банка KfW в рамках программы, составляет 15 000 000 евро. “Придавая важность экологическим проблемам, IDBank принял решение присоединиться ко второму этапу программы “Энергоэффективность для МСБ”, чтобы сделать инвестиции в энергоэффективные системы более доступными. То есть, действующие в Армении хозяйствующие субъекты, которые импортируют, производят или применяют энергоэффективное оборудование, могут воспользоваться доступными кредитными средствами, повышая производительность бизнеса, одновременно сокращая расходы и делая свою деятельность более прибыльной”, - отметил Тигран Мхитарян.

Банк предоставляет кредиты от 5 млн драмов, максимальный срок - 60 месяцев, начиная с фактической годовой процентной ставкой 8,89%.

IDBANK КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ АРМЕНИИ