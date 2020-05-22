На востоке Индии и в Бангладеш в пятницу, 22 мая, начались восстановительные работы после самого мощного циклона за более чем два десятилетия. Ураган "Амфан" оставил после себя полосу разрушений протяженностью в сотни километров. Основной удар пришёлся на штат Западная Бенгалия. Число погибших здесь достигло 72 человек. Ураганный ветер снес тысячи строений. Затоплен аэропорт Калькутты. Десятки тысяч домов остались без кровли, более миллиона домохозяйств - без света. По словам местных властей, воздействие "Амфана" оказалось для штата Западная Бенгалия более разрушительным, чем пандемия коронавируса.

Ранее сообщалось о двух погибших в индийском восточном штате Одиша и семи жертвах в Бангладеш. В Бангладеш уничтожены также тысячи ферм по выращиванию крабов и креветок.

Первыми удар стихии в среду приняли острова Дигха (Индия, штат Западная Бенгалия) и Хатия (Бангладеш). Скорость ураганного ветра доходила до 200 км/ч. Метеорологическое управление Индии классифицировало "Амфан" как суперциклонический шторм (наивысшая классификация шторма). В Индии было эвакуировано около 600 тысяч человек, в Бангладеш - 2,6 миллиона.

Шторм, ставший самым разрушительным ураганом после циклона 1999 года, унесшего около 10 тысяч жизней, обрушился на регион в разгар пандемии коронавируса, что создает риск новых очагов заражения в одной из самых густонаселенных частей Азии. Размещение с соблюдением социальной дистанции сотен тысяч людей, пострадавших от урагана, становится большой проблемой. Тем временем, число инфицированных SARS-CoV-2 Индии превысило 100 тысяч человек, в Бангладеш зафиксировано 25 тысяч.