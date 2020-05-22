Время в Ереване: 11:07:36,   23 Май

Президент Арцаха и премьер-министр Армении провели совещание по внешнеполитическим вопросам

Президент Арцаха и премьер-министр Армении провели совещание по внешнеполитическим вопросам

22 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провели совместное рабочее совещание по внешнеполитическим вопросам. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Во встрече приняли участие и. о. министра иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Были обсуждены вопросы повышения эффективности сотрудничества внешнеполитических ведомств обеих армянских республик и более инклюзивной работы в вопросах внешней повестки дня.

Президент Арутюнян подчеркнул важнейшую роль Республики Армения в деле повышения международной субъектности Арцаха, подчеркнув, что совместные усилия в этом направлении постоянно должны расширяться.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации