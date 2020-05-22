Результаты второго теста на коронавирус Сурена Папикяна также отрицательны

Результаты второго теста министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурена Папикяна на коронавирус также отрицательны.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства Армине Мурадян.

“Сурен Папикян вчера сдал второй тест на коронавирус, результаты которого также отрицательные. Отрицательны также и тесты других сотрудников министерства, которые контактировали с инфицированными и по этой причине находились в самоизоляции”, - отметила Мурадян.

По ее словам, министр и сотрудники министерства вернутся к нормальной работе, конечно, строго соблюдая правила безопасности.

Первый тест Сурен Папикян сдал 13 мая, который также был отрицательным.

Несколько дней назад тест на коронавирус сдали также министр здравоохранения Армении Арсен Торосян и министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян, имевшие контакты с больными.

Лилит Демурян