Араик Арутюнян встретился с премьер-министром Армении

22 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Премьер-министр Пашинян поздравил президента Арутюняна со вступлением в официальные полномочия и пожелал ему плодотворной работы.

В свою очередь, президент Арутюнян выразил признательность властям Армении за поддержку Арцаха по всем вопросам, заверив, что будут приложены все усилия для еще большего укрепления сотрудничества с Родиной.

Затем руководители обеих армянских республик обменялись мнениями вокруг вопросов, касающихся безопасности, экономики и ряда других сфер.