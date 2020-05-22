Омбудсмен Азербайджана исказил слова Армана Татояна: ответ Омбудсмена Армении

Отдел по общественным связям аппарата Омбудсмена Армении распространил заявление, в котором отмечается, что омбудсмен Азербайджана, исказив слова омбудсмена Армана Татояна, озвучил политические заявления. «Арменпресс» представляет заявление, распространенное офисом Защитника прав человека Армении․

“Представляя в Национальном собрании Армении сообщение 2019 года, Омбудсмен Армении констатировал, что права человека носят всеобщий характер, и права проживающих в Арцахе армян - детей, женщин, лиц с инвалидностью должны быть защищены независимо от политического статуса территории или какого-либо другого политического фактора. Это всем известное положение, вытекающее из принципа “status neutral International”.

Кроме того, на вопрос одного из депутатов парламента о том, видит ли Омбудсмен Армении грани сотрудничества с азербайджанским Омбудсменом по вопросам защиты прав человека, Арман Татоян ответил, что у него пока не было повода встретиться с новым Омбудсменом соседней страны. Но в случае возникновения повода в рамках международных встреч, он готов будет встретиться со своим коллегой. То есть Защитник прав человека Армении выразил позицию готовности к встрече. Кроме того, омбудсмен подчеркнул, что было бы правильно, если бы в международных обсуждениях, касающихся прав армян, проживающих в Арцахе, участвовали также омбудсмен Арцаха и гражданское общество.

Сразу после выступления Омбудсмена Армении комиссар по правам человека Азербайджана, то есть омбудсмен, выступил с официальным заявлением, которое сопровождалось комментариями, явно не характерными для руководителя учреждения по правам человека, в том числе и политического характера. Они цитировали официальные позиции политических властей своей страны, даже рассматривая вопрос с точки зрения деятельности Минской группы ОБСЕ, занимающейся политическим решением вопроса Арцаха, используя выражения, генерирующие агрессию и ненависть.

Более того, эти комментарии комиссара по правам человека Азербайджана сопровождались публичными оскорблениями, адресованными Омбудсмену Армении, а именно, что Омбудсмен Армении “примитивными методами превратил правовые вопросы в объекты политических манипуляций и организовал дешевое шоу”.

После этого омбудсмен Азербайджана выдвинул политическое предусловие встречи с омбудсменом Армении, отметив, что “вести переговоры с омбудсменом Армении можно будет только после устранения факта оккупации”.

Защитник прав человека Армении вынужден отреагировать на эти политические и оскорбительные заявления азербайджанского омбудсмена, чтобы не допустить очевидного искажения его высказываний и позиции, а также не представлять международным партнерам ложных сведений.

Омбудсмен Армении сожалеет, что комиссар по правам человека Азербайджана делает заявления политического характера. Однако мы воздерживаемся от оценки политических заявлений, учитывая, что это не подобает учреждению по правам человека. Сожалеем, что комиссар по правам человека Азербайджана выдвигает для контактов или обсуждений между двумя структурами политические предусловия, явно следуя той политической линии, которую осуществляют политические власти Азербайджана.

Защитник прав человека Армении надеялся, что новый омбудсмен Азербайджана мог бы принять новые подходы к сотрудничеству с применением общепризнанных международных принципов и критериев прав человека, однако его выступление с позиции, ничем не отличающейся от официальной политической пропаганды, показывает, что в этом вопросе нет никаких изменений.

Одним из основополагающих принципов деятельности омбудсменов и национальных учреждений по правам человека является аполитичная работа. Эта деятельность обусловлена необходимостью эффективной защиты прав человека, независимо от политических факторов. Следовательно, в вопросе формирования и обеспечения повестки прав человека для сотрудничества между независимыми учреждениями по правам человека не должно быть политических предусловий.

Защита прав человека носит универсальный характер, следовательно, гарантирование и защита прав человека, проживающего в Арцахе, не должна быть поставлена в зависимость от разногласий вокруг политического статуса Арцаха.

В Арцахе тоже живут дети, женщины, инвалиды, и нельзя лишать их правовой защиты, что будет противоречить международным принципам прав человека. При обсуждении подобных вопросов защиты прав человека незаменимо полноценное вовлечение защитника прав человека Арцаха и участие представителей гражданского общества, поскольку вопросы, связанные с правами человека, не могут быть связаны с каким-либо политическим фактором”.