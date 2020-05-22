Число подтвержденных в Армении случаев достигло 5 928, выздоровело 293 человека, умерли 4 человека

По состоянию на 11:00 22-го мая в Армении подтверждено 5 928 случаев коронавирусной болезни, 2 874 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 2 952 пациента. В общей сложности было проведено 47 654 теста. Зарегистрировано 322 новых случая заражения и 293 выздоровевших, 74 случая смерти (еще 4 смерти).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что умершие пациенты: мужчины в возрасте 52, 81, 61 и 82 лет, они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован еще 1 случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила по причине другой болезни. Таких случаев 28.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян