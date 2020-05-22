Помпео назвал условия для возвращения США к Договору по открытому небу

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление в связи с выходом США из Договора по открытому небу, о котором Вашингтон в четверг официально уведомил остальных участников соглашения. Предполагается, что США выйдут из договора через полгода. «Однако мы можем пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению Договора», – отметил Помпео. Передает русская служба «Голоса Америки».

«Как дал понять президент, Соединенные Штаты должны трезвым взглядом оценить все соглашения через призму сегодняшней реальности и понять, отвечают ли до сих пор эти соглашения интересам страны. После тщательного рассмотрения с учетом отзывов наших союзников и ключевых партнеров стало совершенно ясно, что оставаться стороной Договора по открытому небу более не отвечает интересам США».

Как отметил госсекретарь, договор заключался с целью обеспечить всем участникам повышенный уровень прозрачности, взаимопонимания и сотрудничества. «То, как Россия имплементирует и нарушает Договор по открытому небу, подрывает эту ключевую функцию, направленную на укрепление доверия, и, по сути, усиливает недоверие и угрозы для нашей национальной безопасности, что делает дальнейшее участие США в договоре нерациональным».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор подписали 34 государства.